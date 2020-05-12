  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Viranşehir’de piknik alanları temizlendi

Viranşehir Belediyesi, ilçenin tek piknik alanı olan Sulutepe göleti mesire alanında bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:05 -
Viranşehir’de piknik alanları temizlendi

Viranşehir Belediyesi, ilçenin tek piknik alanı olan Sulutepe göleti mesire alanında bakım ve temizlik çalışması yaptı.


İlçenin önemli piknik alanlarından biri olan Sulutepe göleti, hemen hemen her gün piknikçilerin akınına uğruyordu. Salgından önce Viranşehirlilerin en önemli dinlenme ve eğlenme alanları arasında yer alıyor. Salgın ile birlikte piknik yapmak yasaklanınca belediye mesire alanında bakım ve temizlik çalışmasına başladı. Özellikle uzayan otların temizliği titizlikle yapıldı. Diğer yandan oluşan çukurlar ve tümsekler toprak tasfiyeler ile düzeltildi. Ağaç diplerindeki yabani otlar temizlendi. Vatandaşların Salgından sonra daha rahat kullanabileceği bir mesire alanı haline getirildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci "Sulutepe göleti ilçemizin en önemli mesire alanı. Vatandaşlarımız genelde burada piknik yapıyorlar. Alanda temizlik ve bakım çalışması gerekiyordu. Ekiplerimiz bu alanda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Salgından sonra vatandaşlarımız bu alanda rahatça dinlenip eğlenebilecekler. Biz hizmet için varız ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz "diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı