Viranbağ Plajı’nda korku dolu anlar! Büyükada’dan dumanlar yükselmeye başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Adalar ilçesindeki Büyükada’da bulunan Viranbağ Plajı’nda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Büyükada’da Viranbağ Plajı’nda çıkan yangın, bölgede korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.