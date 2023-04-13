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Aktüel Virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı
Aktüel

Virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 18:30:00 -
Virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı

Yalova-Bursa karayolunda virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı.

Otomobil sürücünün yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinde seyreden otomobil sürücüsü viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ şeridinde ilerleyen tıra çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların bölgeden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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