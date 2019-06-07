'VIP' Ekrem itiraf etti! Çalmaya çocukken başlamış CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, baba evinde ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı. Ardından CHP'nin seçim sembolü olarak kullandığı kirazı toplamak için ağaca çıktı ve "Aslında komşularımız verirdi ama meyva çalmak çok tatlı gelirdi" dedi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, baba evinde ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı. Kahvaltının ardından evin bahçesinde basın mensuplarıyla sohbet eden CHP'li İmamoğlu, kiraz ağacına çıkarak kiraz topladı. "Komşularımız verirdi ama çalmak daha tatlı gelirdi" "Ağaçlara tırmanıp meyveleri dalından toplamayı çocukken köyümüzde öğrendim. Şimdi kiraz mevsimi gelince İstanbul’daki bahçemizde kirazları toplamak da bana düştü" diyen CHP'nin adayı İmamoğlu, "Aslında komşularımız verirdi ama meyva çalmak çok tatlı gelirdi. Mesela gizli gizli eriği, kirazı, dutu... Meyve ve sebze kültürüm iyidir " dedi.

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