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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:50:59 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.228 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.228,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.228 puandan işlem görüyor.

Cuma günü küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 1.220,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yarın yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin ise pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Özellikle Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış sonrası İngiltere'de ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildiğini, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de tedbirlerin artırılmasının beklendiğini ifade eden analistler, salgına ilişkin gelişmelerin risk algısı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ayrıca ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 1.214 seviyesinin destek, 1.255 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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