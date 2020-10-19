  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:40:23 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.320 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.322 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.320 puandan işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 artışla 1.318 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yaklaşan ABD seçimlerinin belirsizlikleri ve yatırımcıların risk algısını artırmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de görüşülen teşvik paketinde de henüz bir sonuca varılamamasının küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkilediğini bildiren analistler, Çin'in yüzde 4,9'luk üçüncü çeyrek büyümesinin ise beklentilerin altında kalmasına karşın Çin ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin önemli ipucu verdiğini ifade etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa paralel özellikle Avrupa'da artan tedbirlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen ana etkenlerden biri olmaya devam ettiğini ancak Brexit görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın bugün yapacakları konuşmaların da yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin destek, 1.333 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok
Dünya

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısın..
Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi
Ekonomi

Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi

Türkiye tarafından yapılan İHA ve SİHA'ların Libya, İdlib, Suriye ve Azerbaycan coğrafyasındaki başarısı hakkında yorum yapan emekli asker v..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay