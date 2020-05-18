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Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:49:35 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,9 artışla 116.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.250 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.000 puan üzerinde, 116.200 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 115.000-116.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 115.200 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 115.400 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, yurt içi piyasalarda, yarınki tatil ve bugünkü sokağa çıkma sınırlandırması nedeniyle düşük işlem hacmiyle pozitif bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, olası düşüşlerde ise 115.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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