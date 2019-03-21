VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 131.500 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 131.500 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 131.500 seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,48 azalışla 131.250 puandan tamamlamıştı. Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması ve karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" olarak değerlendirilmesinin piyasaları pozitif etkilediğini bildirdi. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 130.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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