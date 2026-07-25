Yahudi siviller bebeği olan Filistinli ailenin evini ateşe verdi! Bir aylık bebek ise...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Urif beldesinde Yahudi çetelerin ateşe verdiği evde beşiğinde uyuyan bir aylık Filistinli bebek, ailesi tarafından son anda kurtarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Urif beldesinde silahlı Yahudi çetelerin düzenlediği saldırıda ateşe verilen bir evde bulunan bir aylık Filistinli bebek, ailesi tarafından son anda kurtarıldı.

Bebeğin dedesi, saldırı anını anlatırken "Eve saldırdılar, o ise beşiğinde uyuyordu." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklara göre 150'den fazla Yahudi köye saldırarak Filistinlilere ait evleri, araçları ve çeşitli mülkleri ateşe verdi. Kundaklanan evde uyuyan bir aylık bebek ise yoğun duman ve alevler arasından ailesi tarafından çıkarılarak kurtarıldı.

Saldırının ardından çekilen görüntülerde, evin büyük bölümünün yandığı, bebeğin ise dedesinin kucağında olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yahudi çetelerin saldırıları sürüyor

Olay, cuma akşamı Nablus'un güneyi ve batısındaki çok sayıda Filistin köyüne yönelik Yahudi çetelerin saldırılarının ardından yaşandı.

Yerel kaynaklar, saldırılar sırasında Filistinlilere ait evlerin, araçların ve tarımsal alanların ateşe verildiğini, saldırıların İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini belirtti.

BM Raportörü Albanese'den tepki

Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarındaki insan hakları durumundan sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarının arttığı uyarısında bulundu.

Albanese, X platformunda yaptığı paylaşımda çetelerin Filistinlilere yönelik ölümcül saldırılar düzenlediğini belirterek, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde şiddetin tırmandığını ifade etti.

Albanese, uluslararası topluma Filistinli sivillerin korunması için acil adım atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Mepa News