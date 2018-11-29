VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 121.100 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 950 puan üzerinde, 121.100 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,46 artışla 120.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 seviyesinin destek, 121.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.