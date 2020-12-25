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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:43:53 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.584,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.585,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.584,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.581,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü kararlarının piyasada olumlu karşılanması ve Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varmasıyla piyasalardaki pozitif seyrin bugün de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD ve Avrupa'da piyasaların bugün Noel tatili sebebiyle kapalı olacağını anımsatan analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.610 seviyesinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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