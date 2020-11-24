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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:39:34 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.479 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.481,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.479,00 puandan işlem görüyor.

Dün, spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarına paralel değer kaybeden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 1.472,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.475,50 puana yükseldi.

Analistler, küresel piyasaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'de başkanlık seçiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tamamen gündemden düşeceği beklentisiyle yeni güne pozitif bir başlangıç yaptığını söyledi.

Bugün, yurt içinde sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.455 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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