VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.263 seviyesinde dengelendi.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.264 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 1.263 puandan işlem görüyor.



Dün küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,5 altında 1.262,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, küresel piyasalardaki risk algısının; ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu duruma bağlı olarak gündeme gelen tedbirler ile yüksek seyrettiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 ve 1.230 seviyelerinin destek, 1.280 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.