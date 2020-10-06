  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:42:28 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.307,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.309,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.307,00 puandan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 artışla 1.304,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürdü.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün taburcu olması ve ABD'de görüşülmeye devam eden teşvik paketine ilişkin beklentilere paralel küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gidişatın da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayılarının risk iştahını törpülediğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.315 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması
Gündem

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması

CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programında konuşan sözde gazeteci Levent Gültekin, Azerbaycan ile ilgili ska..
Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık
Dünya

Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık

Dağlık Karabağ'da kritik noktaları kaybeden Ermenistan Ordusu'nda flaş bir karara imza attı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay