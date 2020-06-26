VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 133.200 seviyesinde dengelendi.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.300 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 750 puan üzerinde, 133.200 seviyesinden işlem görüyor.



Dün normal seansı 132.450 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki yükselişe paralel 133.150 puana kadar çıkmıştı.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan ikinci dalga endişelerine rağmen ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile küresel piyasaların pozitif bir seyrettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 puanın direnç, 130.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.