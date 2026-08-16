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Gündem NATO ülkesinde İHA paniği! İspanyol savaş uçakları düşürdü
Gündem

NATO ülkesinde İHA paniği! İspanyol savaş uçakları düşürdü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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NATO ülkesinde İHA paniği! İspanyol savaş uçakları düşürdü

Romanya hava sahasında hareketli dakikalar yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda izinsiz uçuş yaptığı belirlenen bir İHA'ya NATO hava polisliği görevi kapsamında havalanan İspanyol F-18 savaş uçakları müdahale etti. Düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Romanya'nın güneydoğusunda tespit edilen kimliği belirsiz insansız hava aracı NATO güçlerini alarma geçirdi. Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, Galati yakınlarında ülke hava sahasına izinsiz giren bir İHA'nın radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı.

İHA'nın tespit edilmesinin ardından NATO'nun hava polisliği görevi kapsamında bölgede bulunan 2 İspanyol F-18 savaş uçağı havalandırıldı. Savaş uçakları kısa süre içerisinde İHA'nın bulunduğu bölgeye yönlendirildi.

İspanyol F-18'ler müdahale etti

Savunma Bakanı Miruta'nın verdiği bilgiye göre İspanyol F-18'ler Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'ya müdahale etti. İHA, müdahalenin ardından yerleşim yerlerinden uzaktaki ormanlık bir alana düştü.

Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yerleşim alanında hasar meydana geldiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İHA kimin? İnceleme başlatıldı

Romanya makamlarının şimdi cevap aradığı en önemli soru ise İHA'nın nereden geldiği ve hangi ülkeye ait olduğu.

Miruta, İHA'nın aidiyetinin belirlenmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Savunma Bakanı ayrıca operasyonu gerçekleştiren İspanyol F-18 pilotları ile Romanya ordusuna başarılı görevlerinden dolayı teşekkür etti.

Temmuz ayında da üç İHA düşürülmüştü

Romanya hava sahasında son dönemde yaşanan İHA ihlalleri dikkat çekiyor. Temmuz ayında da üç gün üst üste Romanya hava sahasına izinsiz giren üç İHA'nın düşürüldüğü bildirilmişti.

Son olayla birlikte NATO'nun doğu kanadındaki hava sahası güvenliği bir kez daha gündeme gelirken, düşürülen İHA'nın kimliğinin belirlenmesine yönelik incelemenin sonucu merakla bekleniyor.

Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi!
Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi!

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Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi!

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