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Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

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Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

Türkiye'de parti liderlerinin doğdukları yerler belli oldu. Pek kim nerede doğdu? İşte parti liderlerinin doğum yerleri...

#1
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

HÜSEYİN BAŞ — BTP — Doğum: Trabzon | Memleket: Trabzon

#2
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

ÖNDER AKSAKAL — DSP — Doğum: Antalya | Memleket: Antalya

#3
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

MUSTAFA DESTİCİ — BBP — Doğum: Eskişehir (Günyüzü) | Memleket: Eskişehir (Sivrihisar)

#4
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

ERKAN BAŞ — TİP — Doğum: Berlin, Almanya | Memleket: Sancak/Balkanlar

#5
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

MAHMUT ARIKAN — Saadet Partisi — Doğum: Kayseri | Memleket: Kayseri

#6
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

AHMET DAVUTOĞLU — Gelecek Partisi — Doğum: Taşkent, Konya | Memleket: Konya

#7
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

ALİ BABACAN — DEVA Partisi — Doğum: Ankara | Memleket: Ankara

#8
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

FATİH ERBAKAN — Yeniden Refah Partisi — Doğum: Ankara | Memleket: Ankara

#9
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

ÜMİT ÖZDAĞ — Zafer Partisi — Doğum: Tokyo, Japonya | Memleket: Kayseri (Pınarbaşı)

#10
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

TUNCER BAKIRHAN — DEM Parti — Doğum: Kars (Susuz) | Memleket: Kars

#11
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

TÜLAY HATİMOĞULLARI — DEM Parti — Doğum: Hatay(Samandağ) | Memleket: Hatay (Samandağ)

#12
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

KEMAL KILIÇDAROĞLU — CHP — Doğum: Tunceli (Nazımiye) | Memleket: Tunceli (Nazımiye)

#13
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU — İYİ Parti — Doğum: Ankara | Memleket: Ordu (Fatsa)

#14
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

DEVLET BAHÇELİ — MHP — Doğum: Osmaniye | Memleket: Osmaniye

#15
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

ÖZGÜR ÖZEL — Yeni Parti — Doğum: Manisa | Memleket: Manisa

#16
Foto - Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!

RECEP TAYYİP ERDOĞAN — AK Parti — Doğum: İstanbul | Memleket: Rize/ kaynak: haber7

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