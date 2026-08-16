Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri!
Türkiye'de parti liderlerinin doğdukları yerler belli oldu. Pek kim nerede doğdu? İşte parti liderlerinin doğum yerleri...
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Türkiye'de parti liderlerinin doğdukları yerler belli oldu. Pek kim nerede doğdu? İşte parti liderlerinin doğum yerleri...
HÜSEYİN BAŞ — BTP — Doğum: Trabzon | Memleket: Trabzon
ÖNDER AKSAKAL — DSP — Doğum: Antalya | Memleket: Antalya
MUSTAFA DESTİCİ — BBP — Doğum: Eskişehir (Günyüzü) | Memleket: Eskişehir (Sivrihisar)
ERKAN BAŞ — TİP — Doğum: Berlin, Almanya | Memleket: Sancak/Balkanlar
MAHMUT ARIKAN — Saadet Partisi — Doğum: Kayseri | Memleket: Kayseri
AHMET DAVUTOĞLU — Gelecek Partisi — Doğum: Taşkent, Konya | Memleket: Konya
ALİ BABACAN — DEVA Partisi — Doğum: Ankara | Memleket: Ankara
FATİH ERBAKAN — Yeniden Refah Partisi — Doğum: Ankara | Memleket: Ankara
ÜMİT ÖZDAĞ — Zafer Partisi — Doğum: Tokyo, Japonya | Memleket: Kayseri (Pınarbaşı)
TUNCER BAKIRHAN — DEM Parti — Doğum: Kars (Susuz) | Memleket: Kars
TÜLAY HATİMOĞULLARI — DEM Parti — Doğum: Hatay(Samandağ) | Memleket: Hatay (Samandağ)
KEMAL KILIÇDAROĞLU — CHP — Doğum: Tunceli (Nazımiye) | Memleket: Tunceli (Nazımiye)
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU — İYİ Parti — Doğum: Ankara | Memleket: Ordu (Fatsa)
DEVLET BAHÇELİ — MHP — Doğum: Osmaniye | Memleket: Osmaniye
ÖZGÜR ÖZEL — Yeni Parti — Doğum: Manisa | Memleket: Manisa
RECEP TAYYİP ERDOĞAN — AK Parti — Doğum: İstanbul | Memleket: Rize/ kaynak: haber7
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