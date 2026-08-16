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Spor Anlaşma sağlandı! Batrakov Galatasaray yolunda
Spor

Anlaşma sağlandı! Batrakov Galatasaray yolunda

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Anlaşma sağlandı! Batrakov Galatasaray yolunda

Galatasaray, Aleksey Batrakov'un transferinde son aşamaya geldi. Rus futbolcunun ardından kulübü Lokomotiv Moskova'yla da anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Aleksey Batrakov'un transferinde sona yaklaştı. Rus futbolcuyla daha önce anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, kulübü Lokomotiv Moskova'yla da uzlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ek ödemelerle 28 milyon Euroyu bulacağı dile getiriliyor. TRT Spor’un haberine göre, Batrakov'a da yıllık 3 buçuk milyon Euro ücret ödeneceği bildirildi.

Rus futbolcunun hafta içinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

23 yaş altı kuralına uygun olan Batrakov'un transferinde başkan Dursun Özbek'in tercihinin de rol oynadığı belirtiliyor.

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