Kuzey Kore'de sessizliği sağlayan sistem: Özgürlük yok, zorunlu biat var

Birleşmiş Milletler'in son raporlarına göre son 10 yılda ülkede devlet gözetimi ve kontrolü daha da arttı. 2026'da BM, yeni yüz tanıma özellikli güvenlik kameralarının kullanılmaya başlandığını ve ifade, bilgiye erişim ve hareket özgürlüklerinin ciddi biçimde kısıtlandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporları, ülkede ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimin ciddi biçimde sınırlandırıldığını, devletin vatandaşları yakından izlediğini ve rejime yönelik eylemlerin ağır cezalarla karşılaşabildiğini ortaya koyuyor.

BİLGİYE ERİŞİM KISITLI

Kuzey Kore'de tüm medya devlet kontrolünde. Yabancı medya içeriklerinin izlenmesi ve paylaşılması ağır cezalara neden olabiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2025'te yabancı içeriklere yönelik denetimlerin ve sınır bölgelerindeki telefon gözetiminin artırıldığını bildirdi.

Devletin resmi propagandasında Kim Jong Un'a yönelik güçlü bir liderlik kültü oluşturulmuş durumda. Devlet medyası lideri ülkenin siyasi ve askeri başarısının merkezinde gösteriyor.

Ancak vatandaşların bu söylemleri ne ölçüde benimsediği bağımsız biçimde ölçülemiyor.

Vatandaşların büyük bölümü küresel internete serbest biçimde erişemiyor. Bunun yerine devlet tarafından kontrol edilen iletişim ve bilgi sistemleri kullanılıyor.

Bu durum, Kuzey Korelilerin ülkeleri dışındaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri bağımsız kaynaklardan takip etmesini önemli ölçüde sınırlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, ülkede bilgiye erişimin son yıllarda daha da kısıtlandığına dikkat çekiyor.

İNSANLAR DAİMA GÖZETİM ALTINDA

Birleşmiş Milletler, vatandaşların günlük yaşamının daha fazla gözetim altına alındığını belirtiyor. Ülkeden çıkmak da ciddi biçimde kısıtlanıyor; sınırı izinsiz geçmeye çalışanlara yönelik ağır uygulamalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler raporlarında vatandaşların yaşamlarının çeşitli alanlarında devlet gözetimine maruz kaldığı, insanların siyasi ve sosyal faaliyetlerinin takip edildiği belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de ülke genelinde yaygın gözetim mekanizmalarının bulunduğunu ve vatandaşların devlet tarafından izlenebildiğini bildiriyor.

Kuzey Kore'deki siyasi sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de kişinin davranışlarının ailesi üzerindeki etkisi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin değerlendirmelerinde, "suçun" aile üyelerini de etkileyebildiği ve siyasi nedenlerle kişilerin aileleriyle birlikte cezalandırıldığına ilişkin bulgular yer alıyor.

Bu uygulamalar, bireylerin siyasi faaliyetlerde bulunmasının riskini artırıyor.

AĞIR CEZALAR UYGULANIYOR

BM'nin 2025 değerlendirmesine göre yabancı bilgiye erişim ve paylaşımına yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Bazı suçlarda ölüm cezasının kullanımının da arttığı bildirildi. Ülkede siyasi mahkûmların tutulduğu kampların faaliyetlerini sürdürdüğüne ilişkin bulgular da bulunuyor.

Kuzey Kore halkının Kim Jong Un'a ne ölçüde destek verdiği ise bağımsız kamuoyu araştırmaları yapılamadığı için bilinmiyor.

Ancak uluslararası raporların ortaya koyduğu tablo net: Kuzey Kore'de devlet, bilgi akışından vatandaşların hareketlerine kadar hayatın birçok alanı üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.

Kuzey Kore'de devlet politikalarına karşı çıkmak veya yasaklanan içeriklere erişmek ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Birleşmiş Milletler, ülkede keyfi gözaltı, zorla çalıştırma, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin devam ettiğini bildiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarına göre bazı suçlar için ölüm cezası da uygulanabiliyor.

Birleşmiş Milletler ayrıca siyasi mahkûmlar için çalışma kamplarının bulunduğuna ilişkin raporların devam ettiğini belirtiyor.

YOKSULLUK DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore'de ekonomik sorunlar da devam ediyor.

Birleşmiş Milletler kaynakları ülkede gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin önemli sorunlar arasında olduğunu bildiriyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Kuzey Kore'nin nüfusu yaklaşık 26,5 milyon.

Ülkedeki ekonomik durum konusunda güvenilir veri elde etmek ise zor. Bunun nedeni, Kuzey Kore'nin ekonomik verilerinin büyük bölümünü bağımsız uluslararası kuruluşlara düzenli biçimde sunmaması.