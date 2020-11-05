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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:37:52 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.290 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.287,50, en yüksek 1.293,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 1.290 puandan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.289,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'de 59. başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, özellikle oyların birbirine yakın olduğu eyaletlerde mahkemelere yapılan itirazların, sonucun alınmasını geciktirebileceğini söyledi.

ABD'de, başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğe karşın güçlenerek devam eden teşvik beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.265 puanın destek, 1.292 ve 1.300 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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