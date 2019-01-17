VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 123.700 seviyesinden açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 123.700 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 123.700 seviyesinde dengelendi. Dün hızlı yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,92 artışla 124.125 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin direnç, 121.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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