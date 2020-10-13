  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:38:16 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.310 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.309,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında, 1.310,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 1.313,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikler ve devam eden jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Zew endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini kaydeden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasalardaki gidişatta etkili olabileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.316 seviyesinin direnç, 1.300 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!
Gündem

Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddederek yeni bir skan..
STSL
Spor

STSL

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül’de başladı. Sporseverler puan durumdan, fikstürü kadar pek çok konuyu merak ediy..
TBMM'de 'Bill Gates sansürü': Torba yasaya sert tepki:
Gündem

TBMM'de 'Bill Gates sansürü': Torba yasaya sert tepki: "Ya teslim olacağız, yâhut engel"

31 Sivil Toplum Kuruluşu, “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı torba yasa tasarısında..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay