  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 09:46:19 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.224,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.223,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.224,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, kapanışa yakın yükselişe geçerek kayıplarını telafi etti ve normal seansı yüzde 1 artışla 1.228,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı