Demirağ’ın ilk ürettiği uçak Nu.D-36 gökyüzü ile buluştu

Ali İsmet Öztürk, replikanın yapımında döneme ait teknik çizimlerin sınırlı olması nedeniyle ağırlıklı olarak fotoğraflardan yararlandıklarını ifade etti. Tarihi uçağın birebir kopyasını yapma iddiasında olmadıklarını vurgulayan Öztürk, "Replikalarda mümkün olduğu kadar benzerlik ön plandadır. Bizim bu konuda çok büyük bir iddiamız yok. 'Yüzde 100 aynısını yaptık' gibi bir iddiamız yok. Zaten yapılamaz da. Çünkü o zamanki motorlar ve bazı ekipmanlar bugün temin edilemiyor." diye konuştu.