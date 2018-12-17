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Vine'ın kurucusu ölü bulundu

Vine uygulamasının ve dünyaca ünlü bilgi yarışması uygulaması HQ Trivia’nın kurucusu Colin Kroll evinde ölü bulundu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:34
Vine'ın kurucusu ölü bulundu

Vine uygulamasının ve dünyaca ünlü bilgi yarışması uygulaması HQ Trivia’nın kurucusu Colin Kroll evinde ölü bulundu.

Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll (34), ölü bulundu. ABD'nin New York şehrindeki evinde ölü bulunan Kroll'un aşırı dozda uyuşturucudan dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, kendisine ulaşamayan kız arkadaşının durumu polise bildirdiğini bunun üzerine eve giren polisin Kroll’un cesediyle karşılaştığını açıklandı.

Kroll, 2013 yılında 6 saniyelik video paylaşılan Vine uygulamasının kurucularındandı. Kroll’un diğer kurduğu HQ Trivia bilgi yarışması uygulaması, uygulama marketlerinde en çok indirilen 100 uygulama arasında yer alıyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:51
  1. Vine
  2. Colin Kroll
  3. TEKNOLOJİ Haberleri

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