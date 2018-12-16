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Vine'ın kurucusu evinde ölü bulundu

Sosyal paylaşım uygulaması Vine'ın kurucularından Colin Kroll, evinde ölü halde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 23:13
Vine'ın kurucusu evinde ölü bulundu

Birkaç yıl önce milyonlarca kişi tarafından kullanılan Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll, ölü bulundu. Kroll'ın aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.

35 yaşındaki Kroll, HQ Trivia oyunun da kurucularındandı. Kroll, New York’da oturduğu binada ölü bulunurken kız arkadaşının pazar sabahı kendisine ulaşamaması üzerine olayın farkedildiği bildirildi.

Evinde ölü bulundu

Polis kaynakları Kroll’un evinin yatak odasında ölü bulunduğu bilgisini verdi.

Vine, Dom Hofmann, Rus Yusupov ve Colin Kroll tarafından Haziran 2012'de kuruldu.

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:13
  1. Vine

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