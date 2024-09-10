Vincenzo Montella: İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montelle açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir gece yaşatmak istiyorduk"

"Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz."

"Problem olmayan yerde problem arıyoruz"

"Ben bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz. Sadece şunu söylemek istiyorum, işinizin parçası olduğunu biliyorum ama bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz. Bu şekilde devam edersek daha iyi olur."

"Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri"

"Hem taraftarımız hem takım için çok mutluyum hem de Kerem için mutluyum. Dün de konuştum kendisiyle. Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri. Hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Çok önemli bir galibiyet. Önemli, pozitif notlarımız var."

"İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim"

"Bugün herkes çok iyi oynadı. Sadece şunu eklemek lazım, 25-30 arası biraz yavaşladık ama şunu anlamalıyız, tam o dakikalarda iz bırakmamız gerekiyor maç esnasında. Eren'i de benimle birlikte ilk kez gördünüz. Çok iyi oynadı. İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim. Performansından memnun kaldım. Sağ ve soldaki zincirlerimiz çok iyi işler yaptı. Memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim."

"Umut'la ilgili, çok iyi performans verdi"

"Umut'la ilgili, çok iyi performans verdi. Gerçekten iyi bir performans gösterdi. Ama sonradan oyuna giren oyuncular, gösterdikleri takım ruhu çok önemli bir detay. Kaan, egosuz bir şekilde son dakikalarda girdi ve çok önemli destek verdi. Bu takım ruhuna sahip olduğumuz sürece çok güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz."

"Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı"

"Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem, son 10 dakikayı forvet olarak oynadı ve kendi gücünü kullanarak 3. golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı."

"6-7 gün birlikte olabiliyoruz"

"6-7 gün birlikte olabiliyoruz. O süreçte de 4 tane ciddi antrenman yapılabiliyor. Maçtan 2 gün önce çok fazla tempo yapılmaz. Bu bir veridir. O yüzden daha çok pratiğe dönmeniz gerekiyor. O yüzden kendi birlikteliğimizi yaparak onları hazır tutmaya çalışıyoruz."

"Bu galibiyette onların da payı var"

"Tabii ki çok mutluyuz. Bu galibiyetle bu özel güne katkıda bulunduğumuz için. Böyle bir galibiyetle herkesi mutlu ettiğimiz için memnunuz. Bugün de muazzam bir atmosferde bize ekstra güç oldu taraftarımız. Bu galibiyette onların da payı var."

"3 golü beklemiyordum"

"3 gol atınca bir futbolcu, sadece tebrik edebilirsiniz. Muazzam ötesi bir performans gösterdi. Her şey vardı futbol anlamında. Bütün futbolcularla konuşmaya özen gösteriyorum. Kerem de onlardan biri. Konuştuğumda daha rahat olduğunu söyledim, gol atabileceğini söyledim. 3 golü beklemiyordum ama 3 golü görünce mutlu oldum çünkü hak ettiğini düşünüyordum."

"Her zaman enerjim var"

"Her zaman enerjim var ama bazen farklı yansıyabilir. Ama genel olarak çok enerjik bir insan olduğumu düşünüyorum."