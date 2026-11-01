  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık gerçekten yok artık! Greenwood'da Miyokardit korkusu! Virüs riski engellendi Anadolu kadınının torunları nasıl bu hale geldi! Sarhoş gezen kadın arabayı uçurdu Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! “10 bin TL” sürprizi geliyor İşte yeni düzenlemenin ipuçları: Sosyal güvenlik sisteminde devrim gibi adımlar Turistlerin yeni gözdesi oldu: Kamp kurup nöbet tutuyorlar! Meğer 6 yaşından beri... Öz kızını para karşılığı istismara götürdü! Korkunç iddia: Vicdansız annenin cezası belli oldu bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı Hava kuvvetlerinden dengeleri değiştirecek hamle! Gripen E’ye yoldaş olacak A3 İHA gümbür gümbür sahaya iniyor
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Mahkemenin kararı bozuldu! Yargıtay'dan 'çakal' kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Mahkemenin kararı bozuldu! Yargıtay'dan 'çakal' kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kamu görevlisine yönelik "çakal" ifadesini hakaret kapsamında değerlendirmedi. Söz konusu ifadeden dolayı mahkûm edilen sanık hakkındaki karar, hukuka aykırı bulunarak bozuldu.

#1
Foto - Mahkemenin kararı bozuldu! Yargıtay'dan 'çakal' kararı

Dairenin kararına göre, İzmir'de polis tarafından kimliği sorgulanan bir kişi ile polis arasında tartışma çıktı. Polise yönelik "çakal" sözcüğünü kullanan kişi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde hüküm altına alınan "hakaret" suçu kapsamında sanığa 6 ay hapis cezası verdi.

#2
Foto - Mahkemenin kararı bozuldu! Yargıtay'dan 'çakal' kararı

Sanık, istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince reddedilmesi üzerine, yeterli inceleme yapılmadan, hafifletici nedenler ve tahrik hükümleri gözetilmeden karar verildiğini ileri sürerek, hakkındaki cezayı temyiz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, inceleme sonucunda temyiz başvurusunu yerinde buldu ve sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü oy çokluğuyla bozdu. Daire üyelerinden biri ise "çakal" sözcüğünün "hakaret" sayılması gerektiği yönünde karşı görüş bildirdi.

#3
Foto - Mahkemenin kararı bozuldu! Yargıtay'dan 'çakal' kararı

- Kararın gerekçesinden Dairenin kararında, hakaret suçu için "kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması" gerektiği, bu suçun oluşabilmesi için "davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" ifade edildi.

#4
Foto - Mahkemenin kararı bozuldu! Yargıtay'dan 'çakal' kararı

Bir eylemin/hareketin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğuna, zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine işaret edilen kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda, sanığın sarf ettiği "çakal" sözcüğünün "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, yargılama konusu olayda "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama
Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğini ..
Tamar Tanrıyar: Sarıgül gidiyor, Abdullah Gül geliyor
Gündem

Tamar Tanrıyar: Sarıgül gidiyor, Abdullah Gül geliyor

Gazeteci Tamar Tanrıyar, siyaset gündemini hareketlendirecek dikkat çekici iddialarda bulundu. Mustafa Sarıgül'ün fezlekesi üzerinden başlay..
Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı
Dünya

Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı

Avrupa ülkesi Polonya karıştı. Polonya Cumhurbaşkanı, seyahatini havada iptal ederek acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı.
Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!
Dünya

Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!

Alman polisi, Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na uçtuktan sonra ortadan kaybolan ve kendisinden 7 gündür haber alınamadığı iddiasıyla Alis..
AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu! DEVA Partili vekil istifa etti, Yeni Yol'un Meclis grubu düştü!
Gündem

AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu! DEVA Partili vekil istifa etti, Yeni Yol'un Meclis grubu düştü!

DEVA Parti Gaziantep vekili Ertuğrul Kaya, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kaya'n..
Kuşlar üşümesin diye 120 yuva ağaçlara asıldı!
Yerel

Kuşlar üşümesin diye 120 yuva ağaçlara asıldı!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kuşların soğuk ve yağışlı havalarda barınabilmesi için ormanlık alanlara 120 yuva yerleştirildi.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23