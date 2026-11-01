Sabahın erken saatlerinde akın ettiler... Bakın bu izdihamın sebebi ne!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’da indirimli sıvı yağ almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarkete akın etti. Yoğunluk sırasında vatandaşların birbirini iterek ilerlemeye çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı.
Bursa’da bir süpermarketin sıvı yağ indirimi büyük yoğunluğa neden oldu. İndirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarkete geldi. Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı. Kalabalığın arasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti. Yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.