Vincent Aboubakar'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe'nin eski yıldızının yanına gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımı Burak Yılmaz'a emanet etmişti.



Burak Yılmaz önderliğinde art arda kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip genç isimle de yolun sonuna gelmişti.

ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLADI

Burak Yılmaz'ın ardından geçmişte Beşiktaş forması da giyen Rıza Çalımbay'ı takımın başına geçiren Kara Kartal, ilk resmi maçından 1-0 galip ayrılarak 3 puanı cebine koymuştu.

Bu skorla beraber 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş toplamda 22 puanla 5. yer aldı.

Ayrıca Konferans Ligi grubunda 4 maçın sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen temsilcimizin Avrupa macerası da erken sona ermişti.

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TALİPLERİ BİR HAYLİ ARTTI

Daha önce Beşiktaş forması ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa kazanan Vincent Aboubakar'ın yolu siyah-beyazlı ekiple tekrardan kesişmişti.

Kamerunlu golcü, 2022/23 sezonu ara transfer döneminde bedelsiz olarak Al-Nassr'dan Kara Kartal'a gelmişti.

SÖYLENTİLER ÇOĞALDI

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, sahalara dönmeye hazırlanırken gözler, hakkındaki transfer söylentilerine çevrildi.

Suudi Arabistan'dan taliplilerinin ocak ayında siyah-beyazlıların kapısını çalacağı ileri sürülen Kamerunlu yıldız için bir iddia

da Brezilya'dan geldi.

SÜRPRİZ TALİP

Portal do Colorado'da yer alan haberde, daha önce Fenerbahçe'den Valencia'yı alan İnternacional kulübünün şimdi de Aboubakar'ı listesine dahil ettiği belirtildi.

Ayrıca, "Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor."

"Bu yüzden kolay bir imza olmayacak. Ancak İnternacional, oyuncu için transfer döneminde büyük bir yatırım yapabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

BU SEZON ABOUBAKAR

Vincent Aboubakar, bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcunun, Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 7 gol ve 1 asisti var.