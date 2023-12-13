  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru
Spor

Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:00:00 -
Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru

Vincent Aboubakar için Beşiktaş'ta yolun sonu gözüktü. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar için beklenen rakam belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten paylaşılan bildiride, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denilmişti.

5 MİLYON EURO İSTENİYOR

Bu açıklamanın ardından özellikle Vincent Aboubakar için birçok Arap Kulübü'nün girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Kara Kartal'a Al Nassr'dan transfer edilen Aboubakar'ın, devre arasında Arap Ligi'ne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş yönetimi, devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar'ın satışından 5 milyon Euro gelir beklediği bildirildi.

22 MAÇA ÇIKTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Fanatik

Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı
Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

Spor

Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

Vincent Aboubakar'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe'nin eski yıldızının yanına gidiyor...
Vincent Aboubakar'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe'nin eski yıldızının yanına gidiyor...

Spor

Vincent Aboubakar'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe'nin eski yıldızının yanına gidiyor...

Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan düellosu: Adalı, Arat, Aboubakar ve Burak Yılmaz için çarpıcı sözleri
Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan düellosu: Adalı, Arat, Aboubakar ve Burak Yılmaz için çarpıcı sözleri

Spor

Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan düellosu: Adalı, Arat, Aboubakar ve Burak Yılmaz için çarpıcı sözleri

Aboubakar derbi sonrası yolcu!
Aboubakar derbi sonrası yolcu!

Spor

Aboubakar derbi sonrası yolcu!

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı! Taraftar buna ne diyecek?
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı! Taraftar buna ne diyecek?

Spor

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı! Taraftar buna ne diyecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23