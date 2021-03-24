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Spor Vincent Aboubakar: Telafi edeceğim
Spor

Vincent Aboubakar: Telafi edeceğim

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamada, gol fırsatlarını kaçırdığını ve bunu telafi edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 00:35:00 -
Vincent Aboubakar: Telafi edeceğim

Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kaybı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.

15 golde kaldı

Rakip kaleye gönderdiği 5 şutun 4'ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı. Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 3 sayı gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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