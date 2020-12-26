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Spor Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek
Spor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek

Annesini kaybeden Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın ligde oynayacağı iki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:47:00 -
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek

Annesini kaybeden Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.

Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü ülkesine gidecek. Annesinin cenaze töreni 3 Ocak Pazar günü yapılacak.

Törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Bu programa göre Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynayamayacak.

Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Vincent Aboubakar takımı adına 8 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

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