Vince çarpan araçta feci şekilde can verdi Aksaray-Nevşehir kara yolunda traktörü kurtarma çalışmasında kullanılan vince çarpan aracın şoförü, otomobilin içinde sıkışarak can verdi.

Aksaray’da otomobilin vince çarpması sonucu 1 kişi öldü. Ferdi Biçkin (32) idaresindeki 50 ED 100 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde, yol kenarına devrilen traktörü kurtarma çalışmasında kullanılan 68 KH 550 plakalı Şoförler Cemiyetine ait vince çarptı. Aracın büyük bölümü vinç altında kaldı Kazada, sürücü Biçkin, büyük bölümü vincin altında kalan otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Sürücünün cansız bedeni, Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

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