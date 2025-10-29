Vinç operatöründen duygulandıran davranış! Şanlı bayrağımız 35 metre yükseklikte dalgalandı
Malatya’da çarşı inşaatında görev yapan bir vinç operatörü Cumhuriyet’in 102’nci yılını anlamlı bir hareketle kutladı.
Cumhuriyet Bayramı coşkusu gökyüzüne taşındı.Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi’nde 3 otel, 348 dükkan, 384 ofis yapımının devam ettiği inşa alanında görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını yaklaşık 35 metre yükseklikte taşıyıp dalgalandırdı.
O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.