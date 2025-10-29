  • İSTANBUL
Yaşam Vinç operatöründen duygulandıran davranış! Şanlı bayrağımız 35 metre yükseklikte dalgalandı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya’da çarşı inşaatında görev yapan bir vinç operatörü Cumhuriyet’in 102’nci yılını anlamlı bir hareketle kutladı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu gökyüzüne taşındı.Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi’nde 3 otel, 348 dükkan, 384 ofis yapımının devam ettiği inşa alanında görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını yaklaşık 35 metre yükseklikte taşıyıp dalgalandırdı.

 

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.

