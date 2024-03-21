Vinç operatörü bulunamıyor: Maaş 200 bin TL!

Son yıllarda inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşanıyor. Sıva, kalıp, demir veya kaynak ustası bulmak artık çok zor. Şantiye Şefi 50 bin TL alırken, Vinç Operatörü 200 bin TL alıyor.

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, ''Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor.'' dedi.

Boyacı, sıvacı, demirci, operatör. İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok.

Erkurtoğlu, ''Meslek okulları sayısının azalması, teşvikin olmaması. Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamamız lazım. Nerdeyse her ilde özel Üniversite var. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir.'' dedi.

Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı.

Erkurtoğlu ''Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor.'' dedi.

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İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmakta bu sektörde çok zor.

Erkurtoğlu ''Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor.'' dedi.

İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmakta bu sektörde çok zor.