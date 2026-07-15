Çiftçiler buna bayıldı: Maliyet 10 bin lira kazancı 270 bin lira

Dünya genelinde artan maliyetler altında ezilen üreticiler aradığı çıkış yolunu buldu. Özellikle Avrupalı çiftçiler son zamanlarda sulama gerektirmeyen, her yıl yeniden ekim masrafı çıkarmayan ve standart biçerdöverle hasat edilebilen acı rezene ile tarımda yeni bir dönem başlattı. Türkiye’de de ekim alanı artan bu bitkinin 10 dönüm alana 12 kilo tohumu yeterli oluyor. 10 dönümün ekim tohum ve ekim maliyeti bin lira olan acı rezenin kazancı ise 10 dönümde 270 bin lirayı geçiyor.