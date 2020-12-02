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Spor Villarreal kafilesi Sivas'a geldi
Spor

Villarreal kafilesi Sivas'a geldi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:04:00 -
Villarreal kafilesi Sivas'a geldi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Villarreal takımı, Yeni 4 Eylül Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Villarreal, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak

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