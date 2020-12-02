Villarreal kafilesi Sivas'a geldi
SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Villarreal takımı, Yeni 4 Eylül Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Villarreal, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.