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Spor Villarreal, Arsenal'i 2-1 yendi
Spor

Villarreal, Arsenal'i 2-1 yendi

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında konuk ettiği Arsenal'i 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:03:00 -
Villarreal, Arsenal'i 2-1 yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun, yarı final ilk ayağındaki karşılaşmalar tamamlandı.

İspanya temsilcisi Villarreal, İngiltere'nin Arsenal takımını La Ceramica Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Manu Trigueros ve 29. dakikada Raul Albiol'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Arsenal'de kazanılan penaltı vuruşunu 73. dakikada gole çeviren Nicolas Pepe, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'de 57. dakikada Dani Ceballos, Villarreal'de ise 80. dakikada Etienne Capoue ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

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