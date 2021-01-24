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Ekonomi Villa parasına benzin istasyonu icradan satılıktır
Ekonomi

Villa parasına benzin istasyonu icradan satılıktır

Gebze İcra Dairesi 1.946,00 m2 yüzölçümüne sahip akaryakıt istasyonunu 6.602.988,64 TL’den satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:44:00 -
Villa parasına benzin istasyonu icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda “Bilirkişi raporuna göre: Kıymet takdirine esas olan taşınmaz, Kocaeli ili Gebze ilçesi Tapuda Osmanyılmaz (Beylikbağı) Mahallesi, Yenibağdat caddesi, Yavuzselim Caddesi ve 320/1 Sokağa cepheli, 1.946,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde İdari bina zemin ve 1 Kat olmak üzere iki katlı, zemin market ve 1. Kat ofis olarak kullanılmakta, 6 adet akaryakıt pompası ve üzerinde Çelik konstrüksiyondan yapılmış çatısı (Kanopi) olduğu, idari binanın (iki Kat) toplam yüzölçümü 146,90 m2,16- 20 yıllık bir yapı olduğundan % 20 yıpranma payı düşülecektir.Kanopinin yüzölçümü 469,69 m2 olduğu, idari binanın arka tarafında LPG tankının olduğu gözlemlenmiştir.” denildi.

Akaryakıt istasyonunun 1. satışı 25/03/2021 günü 11:00 - 11:05 arası Gebze adliyesi 1. kat B blok 116 nolu mezat salonu Gebze / Kocaeli adresinde yapılacak.

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