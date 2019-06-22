Villa inşaatına uyuşturucu operasyonu! Konya'da bir villa inşaatına yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Konya'da inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Yasin K. (30), Bahadır A. (26) ve RahmiÖ'nün (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince"uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Koku vermeyen poşetlerle yurt dışına gönderilmiş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bir odasının uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansöre dönüştürüldüğünü, bu asansörün de uyuşturucu imalathanesine indiği tespit edildi. Operasyonda 35 kilogramı "genetiği değiştirilmiş hibrit esrar" olmak üzere100 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, imal edilen uyuşturucunun dışarıya koku vermeyen poşetlerle yurt dışına gönderildiği belirlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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