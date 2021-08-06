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Dünya Vilayet başkenti Taliban'ın kontrolüne geçti!
Dünya

Vilayet başkenti Taliban'ın kontrolüne geçti!

Taliban, Afganistan'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ın kontrolünü aldı. Bu durum, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:51:00 -
Vilayet başkenti Taliban'ın kontrolüne geçti!

Nemruz polisi, Afganistan'ın Zaranj kentinin Taliban'ın eline geçtiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan bir teşkilatı sözcüsü, hükümetin bu bölgede Taliban'a karşı yeterli takviyeyi sağlayamadığını söyledi.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Afganistan'daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban'ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşti.

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