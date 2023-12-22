Vietnam'ın bubi tuzakları Gazze savaşı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu

ABD'de kamuoyunda yıllardır eleştirilen ve Hollywood'a sık sık konu edilen Vietnam Savaşı'na dair hazırlanan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda savaş sırasında kullanılan bubi tuzakları animasyon şeklinde anlatıldı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez görüntülenirken çok sayıda beğeni aldı.

VIETNAM SAVAŞI

Vietnam Savaşı, Doğu Bloku ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği ile ABD ve ABD destekçisi anti-komünist Güney Vietnam arasında yaşanan savaştır. Kore Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olmuştur. ABD, 1963-1973 yılları arasında savaşa dâhil olmuş ve 60.000 kadar asker kaybetmiştir.

1973 yılında Vietnam'dan çekilen ABD'de söz konusu savaşa dair pek çok tartışma çıkmış ve ABD hükümetlerinin kendi ülkelerinin kamuoyuna yaşanılanlara dair gerçekleri açıklamadığı ortaya çıkmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO