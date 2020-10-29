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Aktüel Vietnam'daki Malove tayfununda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi
Aktüel

Vietnam'daki Malove tayfununda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:32:43 -
Vietnam'daki Malove tayfununda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

HANOI (AA) - Vietnam'da dünden bu yana etkili Malove tayfunu sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

Vietnam Haber Ajansının haberine göre, yetkililer, dün merkez eyaletlerinden Quang Nam'ı vuran tayfunun yol açtığı toprak kaymalarının çok sayıda yerleşim yerini yok ettiğini açıkladı.

Afet bölgesinde 16 kişinin daha cesedine ulaşıldığı, toplam 35 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

Saatteki hızı 150 kilometreye varan tayfun nedeniyle Binh Dinh eyaleti açıklarında batan teknedeki 26 balıkçıdan 14'ünün ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Quang Nam'da yaklaşık 56 bin evin çatısının uçtuğu, bölgede büyük çaplı elektrik kesintilerinin meydana geldiği kaydedildi.

Afet nedeniyle 40 binden fazla kişinin de evlerinden tahliye edildiği bölgede fabrika, okul ve iş yerlerinin geçici kapatıldığı bildirildi.

Vietnam'a varmadan önce Filipinler'de etkili Malove tayfunu sebebiyle ülkede 16 kişi ölmüş, 65 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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