Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı doğal afetlerde 5 kişi öldü

ANKARA (AA) - Vietnam'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Vietnam Haber Ajansına göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkezi Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde Ha Giang bölgesinde 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, Cao Bang bölgesinde de 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden söz konusu 5 kişiden 3'ünün heyelanda evlerinin toprak altında kalması sonucu, 2'sinin de selde sürüklenirken boğularak can verdiği aktarılan açıklamada, selde 57 evin hasar gördüğü, 524 evin de sular altında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle iki hidroelektrik santralindeki faaliyetlerin askıya alındığı kaydedildi.

Yüzlerce hektar ekili alanın de sular altında kaldığının kaydedildiği açıklamada, toprak kaymaları sonucu pek çok yolun da kapandığı belirtildi.

Xinhua ajansının, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu verilerine dayandığı haberine göre, Vietnam'da doğal afetler nedeniyle bu yılın ilk 6 ayında 47 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

Özellikle tayfun, sel ve toprak kaymaları gibi doğal afetler, aynı dönemde, yaklaşık 3,4 trilyon Vietnam Dongu (yaklaşık 147 milyon dolar) ekonomik kayba neden oldu.



