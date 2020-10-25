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Dünya Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı
Dünya

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:16:00 -
Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkezi Yönetim Komitesi, ay başından itibaren ülkenin orta kesimlerini etkileyen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kayıplarının arttığını söyledi.

Çoğunluğu Quang Tri, Thua Thien-Hue ve Quang Nam eyaletlerinde olmak üzere ölü sayısının 130'a yükseldiği, 18 kişinin kayıp olduğu belirtilirken,  afet sonrası arama,  kurtarma ve tahliye çabaları devam etdiyor.

Açıklamada ayrıca yaklaşık 1500 hektar çeltik tarlası ve yaklaşık 8 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı veya hasar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca sel sularında yaklaşık 935 bin büyükbaş ve kümes hayvanının telef olduğu veya sürüklendiği, aşırı yağışların birçok yolda trafiği aksattığı belirtildi.

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