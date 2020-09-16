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Aktüel Vietnam Kovid-19 nedeniyle ara verilen uluslararası uçuşları kısmen yeniden başlatıyor
Aktüel

Vietnam Kovid-19 nedeniyle ara verilen uluslararası uçuşları kısmen yeniden başlatıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:31:18 -
Vietnam Kovid-19 nedeniyle ara verilen uluslararası uçuşları kısmen yeniden başlatıyor

HANOI (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Nisan'da ara verdiği uluslararası ticari uçuşları kısmen yeniden başlatacağını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, başkent Hanoi ve Ho Chi Minh kentinden Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a haftalık seferlerin bu hafta, Kamboçya ve Loas seferlerinin ise gelecek hafta başlayacağı bildirildi.

Yalnızca Vietnam vatandaşları ile yabancı diplomatlar, yatırımcılar, şirket yöneticileri, uzmanlar ve nitelikli çalışanlara açık olacak uçuşlarda yolcuların, uçağa binmeden önce Kovid-19 taşımadıklarına dair, süresi 5 günü geçmemiş sağlık raporu ibraz etmek zorunlu olacak.

Yolcular ayrıca ülkeye varışta da test edilecek ve belirli bir süre karantinada tutulacak.

Ülkenin ulusal hava yolu şirketi Vietnam Airlines'ın uçuşların durması nedeniyle uğradığı kaybın yıl sonunda 650 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyordu.

Bugüne kadar 1063 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, 31 Temmuz'a kadar virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmamıştı. Ancak yaz aylarında başta sahil kenti Da Nang'da olmak üzere ülke genelinde vakaların artmasının ardından virüs nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi.


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