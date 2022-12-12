Vietnam 154 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı katil orduya iade etti!

Vietnam, onlarca Arakanlı Müslümanı, Myanmar'a iade etti.

Toplamda 154 Arakanlı Müslümandan oluşan sığınmacı bir grup, kasım ayının sonlarına doğru Bangladeş'ten bir yola çıkmış ve Andaman Denizi'nde mahsur kalmıştı.

Vietnamlı bir gemi tarafından 7 Aralık günü tespit edilen Arakanlı Müslümanlar, denizden kurtarılarak Myanmar'daki cunta yönetimine teslim edildi.

Söz konusu sığınmacı grubunun olduğu bot daha önce Tayland donanması tarafından tespit edilmişti. Ancak Tayland donanması, günlerdir aç ve denizin ortasında mahsur kalan Arakanlı Müslümanları kurtarmamış, onlara gıda yardımı da yapmamıştı.

Myanmar'daki cunta yönetimine teslim edilen Arakanlı Müslümanların güvenliğinden endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News