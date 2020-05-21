Video ve telekonferanslara "yerli ürün" güvencesi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ankara Sanayi Odasından (ASO) yüzde 98,70 yerlilik oranıyla "Yerli Malı Belgesi" almaya hak kazanan Workit adlı yazılım, sesli ve görüntülü konferansların daha güvenli yapılmasına imkan veriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ODTÜ Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren yazılım şirketi ICterra tarafından geliştirilen Workit, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi"nde belirtilen haberleşme uygulamalarında yerli ürünlerin tercih edilmesi gerekliliğini yerine getiriyor.

TOBB ve ASO onayıyla yüzde 98,70 yerlilik oranı sonucu "Yerli Malı Belgesi" almaya hak kazanan Workit'in, kullanıcılara bağımsız dijital ofis platformu sunmasının yanında veri güvenliği ve kurumsal hafıza gibi özellikleri de bulunuyor.



Kurum sunucularında çalışıp tüm bilgiyi sunucu üzerinde tutan ürün, son kullanıcının değişmesi, cihazının zarar görmesi, çalınması, kaybolması gibi durumlarda veri ve bilgi kaybına sebep olmuyor.



- "Ürünün kurumsal hafıza özelliği bulunuyor"



ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdürü Vedat Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 25 yıldır yazılım sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Savunma, havacılık, haberleşme, enerji, sağlık gibi çeşitli endüstriler için yazılım geliştirme, yazılım testi ve kullanıcı arayüzü ile kullanıcı tecrübesi temelli tasarım hizmetleri verdiklerini belirten Uslu, Ar-Ge projelerinde de çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarını gözetmeye çalıştıklarını bildirdi.



Uslu, bağımsız dijital ofis platformu geliştirebilmek için yaptıkları çalışmalar sonucu Workit adlı yazılımı geliştirdiklerini ifade ederek, "Buradaki temel hedefimiz, kullanıcılara bulundukları yerde, sanki ofisteymiş gibi her türlü işlemi kusursuz yapabilmesini sağlamaktı. Nitekim bu ürünümüzün, kullanıcılara bağımsız dijital ofis platformu sunmasının yanında veri güvenliği ve kurumsal hafıza gibi özellikleri de bulunuyor." dedi.



Yerli Malı Belgesi'ne sahip ürünü, güncel teknoloji araçları sayesinde, yüksek etkinlikte ve bir arada çalışmasına imkan tanıyan, akılcı çözümler bütünü olarak tanımladıklarını anlatan Uslu, ürünün kurumlar için çevik iletişim ve kurumsal hafıza sağladığını dile getirdi.

- "Kurumsal hafıza oluşturulan verilerde arama yapılabiliyor"

Uslu, kullanıcıların çalışma alanı, görev atama ve diyaloglarını yöneten, duyuru, mesaj ve dosya paylaşımını yapabilen, sesli ve görüntülü görüşme, sesli ve görüntülü çağrı konferansları gibi işlemlere olanak sağlayan ürünün, lokasyondan bağımsız çalıştığını kaydetti.



Dış kullanıcılarla iletişim, toplantı odası yönetimi ve paylaşımı ile kurum kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlandığını vurgulayan Uslu, kurumsal hafızayı oluşturan verilerde arama yapabilme şansının da Workit'in kullanıcılara sunduğu hizmetler arasında bulunduğunu belirtti.



Uslu, kurumların ICterra Bulut üzerinden de bu hizmeti alabilecekleri bilgisini vererek, ürünün kurumsal hafıza, kurumsal veri güvenliği ve takip edilebilirlik hizmetleri de sunabildiğini sözlerine ekledi.